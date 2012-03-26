Приватно для Сергея Н. (Ap6y3)

HTML-версткаЗавершен1 заявка125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполнение дополнительных работ по сайту

12 лет назад
SaharovaTanya
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$170
1 день
Отличное сочетание качества/сроков и стоимости работ. Приятное впечатление от работы с вами. Спасибо!
Очень приятно работать с Татьяной. Надеюсь на длительное сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Верстка интернет-магазина

    $100

    Верстка интернет-магазина. Только верстка. http://dl.dropbox.com/u/16738968/main.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/view_good.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/goods.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/confirm.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/cart.png 5 страниц с макета и 4 страницы на основе ТЗ. Кроссбраузерность Семантичность Валидность Чистый HTML и CSS JS не нужен Размер фиксированный Тз - http://dl.dropbox.com/u/16738968/tz.txt Указывайте плз стоимость и сроки. Проект ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка + карусель

    Разверстать кроссбраузерно шаблон в приложении. Подробное ТЗ в архиве. Оплата - 20 у.е. по факту Бонус - 10 у.е. за валидность

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Темизация сайта на Drupal

    Добрый день! Есть дизайн, нужно темизировать сайт на Drupal 7. Сайт здесь: idea.inrez.ru Дизайн в проекте. Указывайте в заявке желаемую Вами сумму оплаты. Ждем профессионалов своего дела!

    Drupal
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать под WP

    Нужно сверстать тянущийся шаблон на WordPress из psd файла. Только блочная верстка. Только с портфолио. Сразу озвучивайте цены и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать шапку и интегрировать ее в движок

    $50

    Здравствуйте. Нужно нарисовать шапку + картинку об акции и вставить в стандартный шаблон интернет магазина Webasyst. Минимальное знание этого движка желательно. Писать предложения в ЛС или добавлять свои предложения на сайте. Бюджет до 20-25$

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка готового дизайна на WordPress

    Нужен верстальщик, сделать верстку готового дизайна на CMS WordPress на сайт http://mastersaun.com/ (дизайн в psd) http://s019.radikal.ru/i616/1203/54/ae68e7d2878d.jpg http://s019.radikal.ru/i628/1203/7e/01d73bffef39.jpg Шаблон фиксированный, поля - продожение шаблона. Срочность не нужна! Другими словами из трех параметров: качество, цена и сроки важны только два первых.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон Joomla

    $50

    Есть готовый дизайн в psd слоях. Нужно сверстать и натянуть на сайт.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка четырех однотипных страниц

    $100

    Требуется качественная верстка трех страниц + несколько состояний блоков внутри этих страниц. Сразу важное уточнение макеты должны также отображаться и в ие7, т.е. также как на макете. Как не важно – pie.htc, подключением css через ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона, натяжка на движок, скрипты

    $250

    Нужен толковый веб-программист!!! Задачи: 1. верстка html+css с готового дизайна 2. натяжка сверстанного на движок http://expressionengine.com/ 3. настройка css expressionengine, добавление нужных мне страниц и возможностей 4. Написание скрипта. Его задачи и функции: на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад