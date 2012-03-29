Шаблон Joomla

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$50
HTML-версткаЗавершен10 заявок206 просмотров
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Есть готовый дизайн в psd слоях.

Нужно сверстать и натянуть на сайт.

Joomla
12 лет назад
mirbiznesa
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Игорю! Все было сделано отлично. Игорь терпеливо вносит изменения, доработки, даже те, о которых не было оговорено. Буду рад сотрудничать с ним и дальше. Все советую - если вам действительно нужен профессионал.
Очень доволен работой с Василием. Задания конкретны, никаких задержек в работе.
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