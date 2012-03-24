Верстка под вордпресс

Есть css кнопка нужно её переделать, пример кнопки которая нужна предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка макета под вордпресс. 3 колонки. Макет в приложении, PSD на почту исполнителю. Работаете на своем хосте. Оплата по факту. Срочно.
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