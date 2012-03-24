Правка css и возможно верстки меню

Есть http://billing.voice-server.ru/ верстка и необходимо меню (оно щас уехало) запихнуть в правый (от области контента) серый бок.

+ изменить стиль меню наподобие картинки в аттаче. Раскрытие подменю по наведению мыши (щас по клику).

Можно и с использованием jquery но особо не увлекаясь велосипедами на js, приветствуется чистый css ;)

Пример раскрытия http://icongr.ru/servis/ (слева сбоку)

Результат нужен 25.03