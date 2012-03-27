Верстка таблицами

$15
HTML-версткаЗавершен4 заявки239 просмотров
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необходимо сверстать псд макет.

резина, оплата до 15 вмз, понимаю что мало - но за спрос не бьют в нос. макет по аське 626371193

желательно опыт и портфолио

просьба не делать предложения и не стучать, если на указанную сумму не согласны

12 лет назад
julio22
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
12 лет назад
$15
1 день
Очередной раз обращаюсь за версткой макета! работа выполнена быстро, качественно, некоторые моменты (по моей прихоти) исправлены "влет".... очередной раз убеждаюсь что женский пол берет"верх" над мужским..... рекомендую и буду обращаться
В очередной раз одни положительные эмоции от сотрудничества. Всегда на связи, оплату производит своевременно - сотрудничайте, не пожалеете.
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