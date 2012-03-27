Верстка таблицами

Всем привет! Необходимо сверстать PSD, и из готовой верстки сделать шаблон для установки на Joomla. Всего будет 8 страниц. На первой странице (выборе языка сайта) необходимо проигрывание в фоне музыкальной заставки. Выбор языка реализовать с помощью автоматического переводчика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сверстать псд макет.
резина, оплата до 15 вмз, понимаю что мало - но за спрос не бьют в нос. макет по аське 626371193
желательно опыт и портфолио
просьба не делать предложения и не стучать, если на указанную сумму не согласны
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