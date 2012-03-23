Сверстать из псд в html

Нужен 1 человек кто сверстает, натянет дизайн на двиг ДЛЕ, и настроит сайт как нам надо. только 1 человек кто это все сделает. Опыть с ДЛЕ обязателен. Срок 1-2 дня. Дизайн не сложный. Оплата по договоренности через вебмани Пишите сразу: цену, ...