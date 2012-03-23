Сверстать из псд в html

$50
HTML-версткаЗакрыт21 заявка274 просмотра
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Добрый день!

Требуется сверстать из псд в html,

кроссбраузерность, валидность.

Сроки/цены

HTML
12 лет назад
wisp
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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