Доработка + верстка макета (PSD)

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки201 просмотр
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Здравствуйте.

Работы по верстке и оптимизации макета PSD:

1. Посмотреть макеты, выровнять по сетке, добавить или изменить элементы сайта, если допущены ошибки при его создании.

2. Сверстать страницы макета (правильная верстка для всех браузеров) используя css, ssi (шапка, подвал, меню и др. повторяющиеся элементы вынести в отдельные блоки, подключаемые инклудом).

Для примера index во вложении. Стоимость не окончательная, за срочность выполнения и качество будет бонус.

12 лет назад
66roman
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
senchilo_victor
Виктор 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Хороший специалист должен быть всегда занят! Виктор быстро приступил к делу и уже в течении дня закончил основной объем работы, после чего мы вместе доделали мелочи. Терпеливо выслушал пожелания и доделал проект по нашим пожеланиям. По верстке все сделал качественно. Благодарю.
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