Верстка макета интернет-магазина

Макеты: ...

Исполнителю предоставлю в PSD.

Одинаковое отображение во всех браузерах. Максимально близко к макету.

Семантическая верстка — использование тегов по назначению.

Верстка всех состояний кнопок и интерактивных элементов (они есть отдельно).

Поддержка IE от 7 версии.

Использование id только при необходимости и логичности. Остальное на классах.

В css каждое правило с новой строки, в одну строчку не писать.

Пожалуйста, указывайте точную цену.