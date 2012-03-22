Верстка макета интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт17 заявок263 просмотра
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Макеты: ...

Исполнителю предоставлю в PSD.

Одинаковое отображение во всех браузерах. Максимально близко к макету.

Семантическая верстка — использование тегов по назначению.

Верстка всех состояний кнопок и интерактивных элементов (они есть отдельно).

Поддержка IE от 7 версии.

Использование id только при необходимости и логичности. Остальное на классах.

В css каждое правило с новой строки, в одну строчку не писать.

Пожалуйста, указывайте точную цену.

12 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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