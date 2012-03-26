Сверстать PSD-дизайн под Wordpress

HTML-версткаЗавершен13 заявок241 просмотр
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Необходимо сверстать дизайн под WordPress. Пишите сроки и стоимость, вопросы задавайте в проект, скриншот дизайна прилагаю.

WordPress
12 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$80
3 дня
Андрей, спасибо! Все хорошо сделал. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо!
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