Сверстать PSD-дизайн под Wordpress

Имеется исходник в psd на английском, есть поправленный на русском. Имеется почти готовая верстка для англоязычного варианта. Нужно доверстать шаблон ориентируясь на русский вариант. Некоторые надписи в верстке - картинки, необходимо, чтобы они были текстом. Т.е. ...