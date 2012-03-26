Сверстать PSD-дизайн под Wordpress

Необходимо натянуть готовый дизайн на двиг, всего около 9 страниц. Сайт по продаже дисков. Главная: http://st.free-lance.ru/users/svitovoy/upload/f_4f654eb5e3bbd.jpg Пишите сроки и цену, портфолио приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать дизайн под WordPress. Пишите сроки и стоимость, вопросы задавайте в проект, скриншот дизайна прилагаю.
- Похожие заказы
- $500HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать макет сайта. Макет скину кандидатам.HTML-верстка30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется специалист по JS и Jquery для выполнения нетривиальной задачи. Подробности объясню в переписке по скайпу. Отписывайесь в проекте, в личку писать не нужно.Завершен12 лет назад
Сверстать и сделать тему (основные и главная) для Drupal Желательно для Drupal7. шаблоны к сожалению не PSD а только jpg – но размер совпадает. Дизайн достаточно прост. Картинок только 4 (лого, ротор, подложка модуля языка, подложка ...Завершен12 лет назад
Есть готовый ПРОСТОЙ сайт, в мозиле и хроме отображается хорошо, в IE отображается криво - нужно подправить верстку для IE сразу кидайте свои контакты и указывайте ценц, кто первый предложит адекватную цену - сразу отпишу ...Завершен12 лет назад
Имеется исходник в psd на английском, есть поправленный на русском. Имеется почти готовая верстка для англоязычного варианта. Нужно доверстать шаблон ориентируясь на русский вариант. Некоторые надписи в верстке - картинки, необходимо, чтобы они были текстом. Т.е. ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать главную страницу + некоторые куски внутренних страниц. Валидная верстка для всех браузеров (IE 7+)HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $100
Надо сделать верстку макета сайта, желательно в ближайшее времяHTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $160
В данный момент требуется сверcтать эти макеты: http://narod.ru/disk/44105176001.2493a775db39f0a93... Верстка не резиновая, кроссбраузерная, дивы.Завершен12 лет назад
- $100
Интернет магазин сверстать и интегрировать в Simpla. Оплата по факту. Срок 2-3 дня.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад