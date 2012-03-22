Нужна верстка для IE

HTML-версткаЗавершен4 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый ПРОСТОЙ сайт, в мозиле и хроме отображается хорошо, в IE отображается криво - нужно подправить верстку для IE

сразу кидайте свои контакты и указывайте ценц, кто первый предложит адекватную цену - сразу отпишу и отдам задание

12 лет назад
terem09
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Gilmart
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Отдал подправить верстку сайта, сделал моментально! Все работает, замечаний никаких нет! Рекомендую - отвественный, адекватный, порядочный!
Сотрудничеством доволен. Оплата сразу после выполнения задания + приятный бонус.
  • Похожие заказы

  • Доделать верстку

    Имеется исходник в psd на английском, есть поправленный на русском. Имеется почти готовая верстка для англоязычного варианта. Нужно доверстать шаблон ориентируясь на русский вариант. Некоторые надписи в верстке - картинки, необходимо, чтобы они были текстом. Т.е. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Mjpg поток

    На сайте выводится mjpg поток. Скрипт Нужно видео поток вывести в блог на http://www.livejournal.com/

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона Wordpress

    Необходима доработка шаблона Wordpress Требуются человек с навыками верстки шаблонов для WordPress, WordPress Multisite, BuddyPress, bbPress для доработки шаблона Salutation и нескольких плагинов. Предложения оставляйте под проектом. Оплата в рублях.

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос ХТМЛ-контента

    Необходимо перенести порядка 50 статичных ХТМЛ-страниц в Wordpress. Срок исполнения 1-2 дня, от вас наличие рейтинга и стоимость. В личку прошу не писать - игнорирую, все заявки только здесь.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить верстку

    $15

    http://pix.am/eyf0.jpg картинку с системником загнать на фон чтобы поверх строчки были. там где рам сейчас половина текста не влазит из-за этого + выпадающий список не красиво смотрится надо растянуть http://pix.am/fekt.jpg на втором файле работает неправильно. селекты неверно сделаны от программиста: верстальщику. я ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад