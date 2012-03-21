Перенос ХТМЛ-контента

http://pix.am/eyf0.jpg картинку с системником загнать на фон чтобы поверх строчки были. там где рам сейчас половина текста не влазит из-за этого + выпадающий список не красиво смотрится надо растянуть http://pix.am/fekt.jpg на втором файле работает неправильно. селекты неверно сделаны от программиста: верстальщику. я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести порядка 50 статичных ХТМЛ-страниц в Wordpress.
Срок исполнения 1-2 дня, от вас наличие рейтинга и стоимость.
В личку прошу не писать - игнорирую, все заявки только здесь.
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