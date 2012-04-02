Поправить ошибки верстки на сайтах

Здравствуйте.

Время от времени нужно поправлять ошибки верстки на сайтах.

Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго.

Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы постоянно обращаться только к нему.

Оплата сразу после завершения работы над каждым из сайтов.

Верстка у нас в основном под Битрикс и Джумлу.

В предложении пожалуйста указывайте стоимость часа работы.

Спасибо.