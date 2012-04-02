Поправить ошибки верстки на сайтах

HTML-версткаЗавершен8 заявок187 просмотров
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Здравствуйте.

Время от времени нужно поправлять ошибки верстки на сайтах.

Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго.

Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы постоянно обращаться только к нему.

Оплата сразу после завершения работы над каждым из сайтов.

Верстка у нас в основном под Битрикс и Джумлу.

В предложении пожалуйста указывайте стоимость часа работы.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Руслан прекрасный специалист. Моментально вникает в проблему и ее исправляет. Я очень довольна сотрудничеством, будем работать еще.
Отличный и адекватный заказчик! Четко и доступным языком поставлены задачи. Было очень приятно работать! Всем советую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$32
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