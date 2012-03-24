Верстка шаблона для Joomla 1.7

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки161 просмотр
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есть сайт http://www.ellett.fi/etusivu/

нужно сделать его русскую версию

от вас требуется на основе текущего дизайна создать шаблон для joomla 1.7

при создании шаблона исправить ошибки верстки, если таковые будут, чтобы шаблон стал валидным

на выходе должен быть архив с инсталятором, чтобы можно было поставить через админку

срок - 1 день

Joomla
12 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
38 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Работаем не первый раз. Как всегда все хорошо. Спасибо!
Спасибо!
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