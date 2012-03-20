Найти ошибку, не зуммируется сайт с Iphone

Превью макета прикладываю к проекту, небольшое тз: В шапке есть логотип, там может быть любая картинка, которая независимо от размера должна располагаться слева-посередине. Для фона будет использоваться большая картинка, которая располагается по середине экрана и будет фиксирована, ...