Найти ошибку, не зуммируется сайт с Iphone

$15
HTML-версткаЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Не работает зум в ифоне, т.е. при двойном тоуче на экране, у iphone должно зумироватся для удобности. тут не работает

Явно дело в верстке

12 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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