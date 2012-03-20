Верстка одной страницы

Превью макета прикладываю к проекту, небольшое тз:

В шапке есть логотип, там может быть любая картинка, которая независимо от размера должна располагаться слева-посередине.

Для фона будет использоваться большая картинка, которая располагается по середине экрана и будет фиксирована, то есть должна тянуться. Ну то есть код примерно такой: background-color: #a1bad1;background-image: url(images/bg-image1.jpg);background-position: center top;background-repeat: no-repeat;

Прописать стили для списков. Размеры шрифтов в em или %

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.