Верстка одной страницы

Ищу специалиста по верстке для подключения шаблонов к нашей системе. Шаблоны в формате HTML, подключать нужно, используя синтаксис шаблонизатора. Шаблонизаторов 2: 1. Twig - http://twig.sensiolabs.org/ 2. Jinja2 - http://jinja.pocoo.org/docs/ Вам высылают верстку и дают доступ к системе, куда Вы можете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Превью макета прикладываю к проекту, небольшое тз:
В шапке есть логотип, там может быть любая картинка, которая независимо от размера должна располагаться слева-посередине.
Для фона будет использоваться большая картинка, которая располагается по середине экрана и будет фиксирована, то есть должна тянуться. Ну то есть код примерно такой: background-color: #a1bad1;background-image: url(images/bg-image1.jpg);background-position: center top;background-repeat: no-repeat;
Прописать стили для списков. Размеры шрифтов в em или %
В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.
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