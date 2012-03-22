Сделать html из psd

$50
HTML-версткаЗавершен50 заявок489 просмотров
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Необходимо из фотошоповского макета сделать готовую html страницу

HTML
12 лет назад
Tiratron1
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Netta-Anetta
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Все супер! Девушка просто находка! Сделала даже лучше чем я просил, все что нужно подкорректировала до идеала! Всем советую - не пожалеете!
Очень адекватный заказчик. Не грузит и нормально излагает мысли. Без понтов. Побольше бы таких!!!
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