Сегодня сверстать (главная + внутреняя)

Необходимо выполнить верстку дизаайна и создать на её основе тему оформления для системы CMS Drupal(скорее всего версии 6). Я предоставлю сборку из модулей на которую натягивать дизайн. Прилагаю файл с ТЗ и дизайном. Дизайн будет предоставлен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет 40 уе. Детали в скайпе brndcrte смогу дать две - три таких работы подряд, верстка блоками, валидность.
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