Простая верстка на joomla

На сайте http://www.ramosroyalty.com/cat/1 нужно сделать боковое левое меню что бы при прокрутке страницы, как бы было плавающее по вертикали. То есть верхний край браузера смещал этот блок с меню в низ (что бы оно было ...
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