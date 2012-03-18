Сделать плавающее боковое меню (скрипт)

На сайте http://www.ramosroyalty.com/cat/1 нужно сделать боковое левое меню что бы при прокрутке страницы, как бы было плавающее по вертикали.

То есть верхний край браузера смещал этот блок с меню в низ (что бы оно было всегда на виду), а когда подымаем вверх – меню останавливается на своём месте (как сейчас на сайте).

Если не понятно объяснил – спрашивайте.

Интересует цена и сроки.