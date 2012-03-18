Сделать плавающее боковое меню (скрипт)

HTML-версткаЗавершен3 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://www.ramosroyalty.com/cat/1 нужно сделать боковое левое меню что бы при прокрутке страницы, как бы было плавающее по вертикали.

То есть верхний край браузера смещал этот блок с меню в низ (что бы оно было всегда на виду), а когда подымаем вверх – меню останавливается на своём месте (как сейчас на сайте).

Если не понятно объяснил – спрашивайте.

Интересует цена и сроки.

12 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Молниеносно быстро выполнил работу! Буквально в считанные минуты! Нет слов, одни эмоции :) Понравилось работать.
Отличный заказчик! Рекомендую для сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Переспам верстки сайта

    Тег в коде страницы присутствует слишком часто. Решения придумать несуществующие теги html и прикрепить через таблицу стилей им описания внешнего вида документа. Атрибут Style в коде выгледет поисковыми машинами как переспам Решения вынести Атрибуты style в таблицу стилей ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Табличную вёрстку переделать в div

    Доброго всем времени суток! Давненько сверстал свой сайт в табличной вёрстке. Щас хотелось бы облегчить код, поэтому решил перевести сайт на div вёрстку. Ищу верстальщика, который любит верстать divами. Сайт простой http://www.coralclub.org Внутренние страницы отличаются ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка заглушки

    Надо сверстать заглушку. По высоте и ширине тянется. Подстраивается под размер экрана. Приоритет выбора - цена

    HTML-верстка14 заявок
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать несложный макет под joomla1.5

    Необходимо сверстать не сложный макет под joomla 1.5 . Бюджет 40$. Срок 3 дня с начала работы. Принимается только качественная div верстка с подключением на джумла, начинающих, неопытных фрилансеров прошу не беспокоить.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад