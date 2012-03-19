Верстка формы поиска на битриксе

HTML-версткаЗавершен3 заявки174 просмотра
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Здравствуйте.

Нужна верстка шаблона простой формы поиска на битриксе.

Элемент во вложении.

Чем скорее тем лучше.

Оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$180
1 день
Сергей очень быстро разобрался с формой поиска, работаем еще над проектами. Рекомендую к сотрудничеству.
Было приятно работать с Риной. Отличный заказчик!