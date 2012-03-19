Верстка 2 стр.

Сам я дизайнер. Ищу верстальщика, который подберёт недорогое решение для сайта. Дизайн будет не сложный, сверстается легко. Нужен не совсем интернет-магазин, а что-то типа каталога товаров. Когда пользователь зайдёт на станицу товара такая формочка "хотите купить? ...