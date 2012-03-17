Верстка элементов дизайна

Всем привет! Хочу найти исполнителя, который качественно сверстает сайт и у кто верстает не первый год. Где-то получается 6-7 страниц. Помимо стандартных требований типа кроссбраузерности, ксс и так далее необходимо отлично знать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отверстать 2 элемента дизайна (игровая доска с данными - шашки) в резину и статику.
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