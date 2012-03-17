Исправить пару глюков в шаблоне

HTML, CSS, JS, PNG, JPEG. Для начала нужно сверстать довольно простую страницу главную страницу сайта (она во вложении). Плюс отдельно внутреннюю страницу. Внутреннюю страницу будем верстать уже в режиме gtalk'а, а тут прошу определиться со стоимостью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установлен DLE шаблон. Там исправить пару косяков с прокруткой и выводом имени пользователя. Просьба оставлять заявку тем, кто знаком с DLE.
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