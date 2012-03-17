Исправить пару глюков в шаблоне

$5
HTML-версткаЗавершен1 заявка126 просмотров
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Установлен DLE шаблон. Там исправить пару косяков с прокруткой и выводом имени пользователя. Просьба оставлять заявку тем, кто знаком с DLE.

12 лет назад
Dubrovski_I
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tmplog
Артур 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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