Приватно для timuridus

$200
HTML-версткаЗавершен1 заявка109 просмотров
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верстка 14 страниц в html

12 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
timuridus
Тимур 
42 годаУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
5 дней
Как всегда на высшем уровне :)
Как всегда, отлично поработали. Всем доволен.
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