Верстка двухколоночного макета

HTML-версткаЗавершен2 заявки154 просмотра
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Требуется фиксированная верстка двухколоночного макета в HTML (либо WP — по вашему желанию). Из особенностей: наличие двух каруселей (одна прокручивает весь контент в одной из колонок, другая — один ряд элементов в этой же колонке).

12 лет назад
Kirky
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$40
2 дня
В короткие сроки сверстал не самый обычный макет. Всё сделано на совесть, без ошибок, кроссбраузерно, и это с первой же попытки — замечательный фрилансер!
Отличный заказчик и просто приятный человек. Четкое ТЗ, оплата моментальная. Был рад сотрудничеству, обращайтесь! 10\10!
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