Сверстать страницу.

HTML-версткаЗакрыт4 заявки214 просмотров
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Валидно, кроссбраузерно. Фон отрисован в 1650 px.

1. Пушкин и Толстой, они в ПНГ - нужно, что бы они были поверх фона, который сзади. Для того, что бы я потом мог сам менять иллюстрации в шапке без вмешательства (просто заменив картинки эти 3).

2. Название "Всякий капитан примадонна" - имеет первую букву цветную. Нужно прописать в стилях, что бы любой текст, выделенный тегом

- имел такой вид. Пример есть тут - http://lentalib.ru/Lipskerov,-Dmitriy/151-post151.html

Тег H2 - тоже имеет свой стиль. В макете я указал.

3. Кнопка при наведении подсвечивается (слой с другим её видом скрыт выше)

4. Последний момент: при нажатии кнопки скачать, вылезает окошко поверх сайта - там просто какой-нибудь текст написать статичный. В макете эта папка с окошком первым слоем скрыта.

Пример окошка здесь есть (нажать нужно на кнопку оранжевую) http://books.imhonet.ru/element/1179713/#

http://gyazo.com/7d766cb9e61613a98a388cfa41f6868c.png

http://www.sendspace.com/file/xxip4g

12 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vismmax
Виктор 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
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