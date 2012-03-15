Сверстать страницу.

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Валидно, кроссбраузерно. Фон отрисован в 1650 px.
1. Пушкин и Толстой, они в ПНГ - нужно, что бы они были поверх фона, который сзади. Для того, что бы я потом мог сам менять иллюстрации в шапке без вмешательства (просто заменив картинки эти 3).
2. Название "Всякий капитан примадонна" - имеет первую букву цветную. Нужно прописать в стилях, что бы любой текст, выделенный тегом- имел такой вид. Пример есть тут - http://lentalib.ru/Lipskerov,-Dmitriy/151-post151.html
Тег H2 - тоже имеет свой стиль. В макете я указал.
3. Кнопка при наведении подсвечивается (слой с другим её видом скрыт выше)
4. Последний момент: при нажатии кнопки скачать, вылезает окошко поверх сайта - там просто какой-нибудь текст написать статичный. В макете эта папка с окошком первым слоем скрыта.
Пример окошка здесь есть (нажать нужно на кнопку оранжевую) http://books.imhonet.ru/element/1179713/#
http://gyazo.com/7d766cb9e61613a98a388cfa41f6868c.png
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