Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт13 заявок251 просмотр
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Нужна качественная верстка. Макет не сложный, тз с картинками можно скачать по ссылке – http://dl.dropbox.com/u/14952495/verstka14.zip

Как видите в тз 5 макетов, но там будет меняться только шапка и фон, так что это значительно упростит работу.

Верстка будет проверяться в ie 7-9, современных firefox, opera, chrome, safari. А так же в safari под mac.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

Верстка сайта
12 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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