Верстка сайта

Нужна качественная верстка. Макет не сложный, тз с картинками можно скачать по ссылке – http://dl.dropbox.com/u/14952495/verstka14.zip

Как видите в тз 5 макетов, но там будет меняться только шапка и фон, так что это значительно упростит работу.

Верстка будет проверяться в ie 7-9, современных firefox, opera, chrome, safari. А так же в safari под mac.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.