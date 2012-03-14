Сверстать дизайн и натянуть на Joomla 1.7

HTML-версткаЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Есть:

PSD по слоям дизайна; установленная «ванильная» Joomla 1.7

Требуется:

Сверстать дизайн, сделать его рабочим шаблоном в Joomla с указанными далее требованиями.

Дизайн:

http://dl.dropbox.com/u/13259392/vespa_v35.jpg

Страница должна растягиваться следующим образом:

Основной блок фиксируется по середине. Фон дерева множится по осям X и Y. Над фоном и под страницей находятся предметы. Левые предметы липнут к левому краю, правые - к правому (с расстоянием от краёв в %, т.е. при широком экране предметы будут дальше от края).

Страницы все одинаковые (static page), т.е. с одним шаблоном и видом.

Меню сделать текстовым, шрифт подобрать из стандартных, что с поставляются с дистрибутивами Windows (XP, 7) Количество разделов может быть увеличено.

Названия страниц, меню, шапка, стили - всё это должно быть редактируемо в ПУ Джумлы без блужданий по php файлам.

Использовать CSS. То, что на макете Scooter Club- заголовок. "Сервис про продажи и ремонту..." - подзаголовок.

Из того, что нет в дизайне - ниже железки внизу сделать подвал с текстовым полем для контактной информации.

Если есть вопросы — пишите. Сроки на втором плане по отношению к качеству. Всё должно отображаться и работать в браузерах

от IE8 и выше, Chrome, Opera, Firefox — никаких поехавших таблиц, непонятных отступов, наездов, ошибок javascript и прочих. Работа будет принята только после тщательной проверки работоспособности сайта.

Приветствую любые вопросы, как, в принципе, предложения по улучшению юзабилити, если они будут. Возможно, меню лучше сделать вертикальным, прижать к шапке - интересно Ваше мнение. Количество разделов вряд ли будет увеличено.

Joomla
12 лет назад
slowpewk
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
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