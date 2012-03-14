Сверстать страничку

Сверстать красиво страничку.

- Графики просто картинками.

- В формах в полях есть текст по умолчанию, при клике в поле он пропадает, при выходе если поле пустое – появляется опять. При вводе текста в поле он должен быть черный.

- Шапку можно взять с работающего сайта directiv точка ru/portfolio/clients-projects/

- Во втором файлике показана всплывающая форма, эффект при всплывании пожалуй что fadeIn.