Сверстать страничку

HTML-версткаЗакрыт10 заявок161 просмотр
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Сверстать красиво страничку.

- Графики просто картинками.

- В формах в полях есть текст по умолчанию, при клике в поле он пропадает, при выходе если поле пустое – появляется опять. При вводе текста в поле он должен быть черный.

- Шапку можно взять с работающего сайта directiv точка ru/portfolio/clients-projects/

- Во втором файлике показана всплывающая форма, эффект при всплывании пожалуй что fadeIn.

12 лет назад
ace-ventura
Аркадий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
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