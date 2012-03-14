Сверстать страничку

Есть сайт (ссылку в лс). К нему надо сверстать блок который в приложении. На выходе мне надо верстка которую мы сможем интегрировать в сайт. Все ксс класы и стили смотрим с сайта Если не понятно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать красиво страничку.
- Графики просто картинками.
- В формах в полях есть текст по умолчанию, при клике в поле он пропадает, при выходе если поле пустое – появляется опять. При вводе текста в поле он должен быть черный.
- Шапку можно взять с работающего сайта directiv точка ru/portfolio/clients-projects/
- Во втором файлике показана всплывающая форма, эффект при всплывании пожалуй что fadeIn.
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