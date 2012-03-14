Верстка внутренних страниц сайта

HTML-версткаЗакрыт10 заявок201 просмотр
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Требуется верстать страницы сайта, тексты готовы, сам дизайн сайта и админ панель есть, требуется грамотно без ошибок отформатировать текст, вставить графику в тексте и иконки

12 лет назад
roncol
Сео 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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