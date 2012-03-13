Верстка + натяжка на smarty

$200
HTML-версткаЗакрыт5 заявок116 просмотров
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Есть дизайн. Нужно сделать его верстку + натяжку на самописный движок (CMS). Движок сделан на smarty.

12 лет назад
weblancer1986
Дима 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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