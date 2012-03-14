Необходимо поправить верстку в шаблоне для DLE, а именно опустить одну кнопку на пару пикселей ниже. Почему-то браузер не хочет реагировать ни на одну разметку, ни margin-top, margin-bottom, padding, margin, и т.д. не помогают.

Сайт на локальном компьютере, работать необходимо через Teamviewer.

За задание уже брались двое верстальщиков, поправить так и не удалось, списали на "аномалию" :)