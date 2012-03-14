Необходимо поправить верстку в шаблоне для DLE

HTML-версткаЗавершен4 заявки176 просмотров
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Необходимо поправить верстку в шаблоне для DLE, а именно опустить одну кнопку на пару пикселей ниже. Почему-то браузер не хочет реагировать ни на одну разметку, ни margin-top, margin-bottom, padding, margin, и т.д. не помогают.

Сайт на локальном компьютере, работать необходимо через Teamviewer.

За задание уже брались двое верстальщиков, поправить так и не удалось, списали на "аномалию" :)

12 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
aggora
Alex 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Человек поправил верстку, которую до него не смогли сделать предыдущие люди. Оценка 10\10
Хороший заказчик. Четко поставил задачу, предоставил материалы в удобном виде. Оплату провел без задержек. Рекомендую.
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