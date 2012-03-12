Создание шкурки для WordPress + парсинг контента

HTML-версткаЗакрыт3 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Для существующего узконишевого блога на WordPress женской тематики требуется создать простую уникальную тему. Наличие в теме большого количества графических элементов не нужно. Нужна простая, легкая, информационная тема.

2. Необходимо спарсить информацию с другого сайта (интернет-магазина) и добавить ее в этот блог.

WordPress
12 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доработать HTML-шаблон сайта, поправить CSS.

    Необходимо доработать старый шаблон сайта. У сайта не хватает форм, изменить ширину, поправить меню, изменить шапку. Полное описание указано в приложенном файле. Исходные html файлы предоставлю. От исполнителя на выходе должны быть готовые html страницы, которые разработчик натянет на ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон (желательно под Joomla) в виде старой книги

    $150

    Приветствую специалистов! Краткое ТЗ: необходимо разработать красивый, качественный, валидный и кроссбраузерный шаблон (очень желательно под Joomla) в виде старой книги. Наполнение будет в виде текста и видео. Цвета, возможно текстура и общее настроение желаемого шаблона, как ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка. Персонально для Одробинский Александр

    $40

    Нужна качественная верстка 1 шаблона из PSD-макета (4 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке). Картинки для шапки находятся в высланном PSD-макете в скрытых папках. Требования стандартные: divы, валидность, кроссбраузерность, все блоки статичные и не тянутся по ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна качественная правка CSS и шаблонов

    $30

    Здравствуйте. Необходимо вписать новый модуль сайта в существующий дизайн: 1. Поправить CSS 2. Внести изменения в существующие шаблоны. Работа для опытного верстальщика (или cms) способного разобраться в шаблонах и существующем css. Ньюансы и детали обсуждаем в icq и skype. Будет хороший ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вёрстка дизайна и программирование движка

    $300

    Здравствуйте. Имеется 8 макетов, необходимых для создания мини сайта знакомств, оценивания фотографий друг друга. Требуется вёрстка этих макетов и написание движка. Функционал без подробностей: 1. регистрация, авторизация, восстановление пароля 2. последовательный вывод на страничке чужих фотографий с возможностью оценить их 3. ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка с скриптами jq

    Требуется сделать popup (tooltip) с возможностью вставки меняющихся картинок. jq, без флеша. - сетка картинок, где в описании должна быть ссылка, ПРИ НАВЕДЕНИИ (hover), на которую открывается POPUP блок ( - как вариант), в котором надо ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад