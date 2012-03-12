Создание шкурки для WordPress + парсинг контента

1. Для существующего узконишевого блога на WordPress женской тематики требуется создать простую уникальную тему. Наличие в теме большого количества графических элементов не нужно. Нужна простая, легкая, информационная тема.

2. Необходимо спарсить информацию с другого сайта (интернет-магазина) и добавить ее в этот блог.