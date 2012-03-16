Вёрстка с скриптами jq

Требуется сделать popup (tooltip) с возможностью вставки меняющихся картинок. jq, без флеша.

- сетка картинок, где в описании должна быть ссылка, ПРИ НАВЕДЕНИИ (hover), на которую открывается POPUP блок (

- как вариант), в котором надо сделать, чтобы было: 1 главная картинка, ниже 3 фото-превью, где сразу выбрана первая - она и главная, и при наведении меняется большая. всё происходит в открытом ранее блоке (), если мышь убрать с блока, блок закрывается.

Примерный набросок, картинкой, всё что в блоке обязательно надо.

Оплата по факту (яды, wm), отзыв. Без предоплаты.

Срок - несколько часов.