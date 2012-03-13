Устранение проблемы, связанной с атрибутом "name"

1) на странице http://goo.gl/LqmYL есть тестовый атрибут "name" в коде Услуги

2) при открытие страницы без атрибута "name" в ссылке http://goo.gl/LqmYL все нормально отображается (смотрите файл 1.jpg)

3) при открытие страницы с помощью атрибута "name" в ссылке http://goo.gl/TorPF то часть страницы исчезает под верхнего баннера (смотрите файл 2.jpg)

4) сайт работает на cms http://goo.gl/owRbS

5) нужна консультация, нахождение и устранение проблемы в коде на уровне cms, то есть при открытие ссылки с атрибутом "name" открылась в браузере часть текста в нужном месте страницы, но не произошла скольжение страницы под верхнего баннера