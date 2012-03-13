Верстка сайта под Joomla

$100
HTML-версткаЗавершен3 заявки126 просмотров
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Сверстать шаблон под Joomla из 2-х .psd файлов.

Верстка сайтаJoomla
12 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
eshenko
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
45 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
1 день
Ещё один сайт запущен с помощью Владислава. Как всегда качественно и вовремя. Спасибо!
Не первый раз работаю с Дмитрием Очень доволен сотрудничеством Как всегда - чётко, понятно, по делу надеюсь на продолжение сотрудничества Мой + и 10 баллов
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