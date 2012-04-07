Адаптация шаблона DLE по версию 9.5

На данный момент нужно сверстать 1 главную страницу под Вордпресс, если работа устраивает то продолжаем работать. Дизайн сайта не сложный, сроки горят, нужно выполнить до 16-00 по МСК. Для подробной информации пишите сюда: ICQ: 634844610
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После обновления с версии 8.5 до 9.5 перестали работать многие функции, т.е. блок авторизации. Необходимо адаптировать шаблон под последнюю версию системы. В предложении обязательно указывайте Вашу цену, приступить нужно сейчас и завершить все работы сегодня.
Сайт: tinyurl.com/7myahru
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