Замена "статичных данных"

По живому ресурсу: logist-ua.com необходимо: - обеспечить кроссбраузерность, соответствие рекомендациям W3C, оптимизированность Также необходимо подправить: - горизонтальное меню, чтобы выпадало при наведении, а не при клике, и чтобы не затемнялся весь сайт при вызове меню. - на внутренних ...