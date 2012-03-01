Сверстать одну страничку

HTML-версткаЗакрыт18 заявок207 просмотров
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Нужно качественно сверстать одну страничку. Там будет фон, лого и четыре строчки текста. psd предоставляется.

12 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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