Срочная верстка одной страницы

СЕО мастерской http://www.seoscrp.su/ требуется дизайнер для верстки сайта. Бюджет 150 долларов. Почта [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Требуется срочно разверстать макет на DIV-ах.
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