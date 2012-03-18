Верстка сайта под бесплатную CMS

Простейший интернет-магазин для продажи айфонов под бесплатный CMS, без корзины и другой ненужной сложной ерунды.

Будет 3 странички, главная, карточка товара и каталог, пока есть лишь черновые наброски дизайна(прикрепил их к проекту), в течении 2х дней будет готовый дизайн(только в формате png).

Бюджет не большой, не больше 2000р.(70у.е.)

Жду предложений.