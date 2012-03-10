Сделать верстку

Требования: - Корректное отображение на iOS - Скроллы на странице gallery.jpg реализовывать с помощью JS, а не с помощью фрейма. Скролл бары должны выглядить как на дизайне. Пример сайта со скроллом http://www.morderer.com.ua/advertising/ но здесь реализовано ...
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Нужно сделать необычную верстку. Несложно, но необычно. С горизонтальной прокруткой. Только верстка, без натяжки.
Примерный сайт www.hasrimy.com/
Бюджет - 2000 руб.
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