Сделать верстку

Простейший интернет-магазин для продажи айфонов под бесплатный CMS, без корзины и другой ненужной сложной ерунды. Будет 3 странички, главная, карточка товара и каталог, пока есть лишь черновые наброски дизайна(прикрепил их к проекту), в течении 2х дней ...