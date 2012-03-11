Дано :

psd макет ( не порезаный)

Задача :

Обычная кроссбраузерная верстка по макету, php html( НЕ cms )

сайт типо визитки,без каких либо сложных моментов

в шапке флеш

Также на сайте есть галерея фото , типо лайтбокс или что то то более интересное.

Без сроков и цены заявка не рассматривается

Писать о том что нужно сначало посмотреть, тоже не расматривается ,так как всем дизайн я выслать не могу,задача не имеет ничего сложного, чтобы не мочь ее оценить по описанию

Жду предложений

Заранее спасибо