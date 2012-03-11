По живому ресурсу: logist-ua.com необходимо: - обеспечить кроссбраузерность, соответствие рекомендациям W3C, оптимизированность Также необходимо подправить: - горизонтальное меню, чтобы выпадало при наведении, а не при клике, и чтобы не затемнялся весь сайт при вызове меню. - на внутренних ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано :
psd макет ( не порезаный)
Задача :
Обычная кроссбраузерная верстка по макету, php html( НЕ cms )
сайт типо визитки,без каких либо сложных моментов
в шапке флеш
Также на сайте есть галерея фото , типо лайтбокс или что то то более интересное.
Без сроков и цены заявка не рассматривается
Писать о том что нужно сначало посмотреть, тоже не расматривается ,так как всем дизайн я выслать не могу,задача не имеет ничего сложного, чтобы не мочь ее оценить по описанию
Жду предложений
Заранее спасибо
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