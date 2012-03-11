Вёрстка - срочно

HTML-версткаЗавершен18 заявок216 просмотров
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День добрый.

Нужна сверстать простенькую страничку, дивы, кроссбраузер и т.д.

Нужно как можно быстрее.

Пишите примерные цены и сроки пожалуйста

12 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hamiakaz
Денис 
32 годаЛитва
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо Денису, сделал очень быстро, качественно + внёс мне несколько правок в корявость дизайна. Спасибо! Буду безусловно обращаться ещё :)
Чётко сформулировал задачу и был всё время на связи. Оплатил вовремя. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
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