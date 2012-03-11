Пофиксить баги в верстке

По живому ресурсу: logist-ua.com необходимо:

- обеспечить кроссбраузерность, соответствие рекомендациям W3C, оптимизированность

Также необходимо подправить:

- горизонтальное меню, чтобы выпадало при наведении, а не при клике, и чтобы не затемнялся весь сайт при вызове меню.

- на внутренних страницах отображается e-mail вверху справа, но вылезает за пределы меню, а на главной не отображается, необходимо, чтобы на всех страницах сайта отображение контактов было, как на внутренних (но без выхода за рамки плашки),

- в IE в меню не те блоки включаются, что необходимы. Это тоже нужно пофиксить

- убрать счетчик в хедере и добавить вместо него пункт меню

Экономьте ваше и наше время, указывайте, пожалуйста, в заявке стоимость и ориентировочные сроки.