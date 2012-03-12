Вёрстка с psd-файла в Joomla-шаблоне заказчика.

Собственно нужно будет в ближайшее время отверстать шаблон. сайт будет по структуре такой же как этот - avtozapchast i. com . ua только другой дизайн Ориентировочный бюджет 50 у.е. пожалуйста прикрепляйте ссылки на пример верстки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порезать и сверстать из послойного *.PSD-файла новый дизайн сайта, а затем интегрировать в (натянуть на) мой шаблон CMS Joomla 1.5.25.
Пример макета тут: http://magicpic.ru/images/5773.jpg ;
Сайт работает – www.gw-techno.ru .
Объём работ:
1. Графика статичная;
2. Шапку (хедер);
3. Горизонтальные меню под шапкой (1) с логином, поиском и корзиной, (2) кнопки "Главная... контакты";
4. Меню слева;
5. Модули контента в центральной части первой страницы, текст, картинки, баннеры...;
6. Подвал (футер);
7. Внешний Фон.
Дополнительно сообщаю:
Программер (тех.поддержка CMS Joomla 1.5.25) есть;
Бюджет скромный;
Наполнение своими силами.
Контент: репортажи "с полей", тесты, фото - свои, общие статьи - сборные;
Проект развивается в несколько этапов (надеюсь на долгосрочное сотрудничество);
Заранее благодарен,
Владимир
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