Верстка шаблона для joomla

HTML-версткаЗавершен4 заявки147 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон для joomla 2.5, две страницы. Требования к верстке: блочная верстка, основной контент в коде должен быть выше навигации.

(нужен надежный, ответственный человек для сотрудничества по верстке в дальнейшем.)

К сообщению прикладываю файлы в формате jpg. (Для верстки будут предоставлены файлы в формате psd)

Joomla
12 лет назад
mariaji
Мария 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Buhito
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$80
3 дня
Работой Алексея осталась очень довольна. Верстка пиксель в пиксель. Учел все требования, правки и пожелания. Буду обращаться еще. Спасибо!
Приятно было поработать с данным заказчиком. четко объяснили ТЗ, изначально обговорили способ оплаты, всегда на связи. После завершения работы, сражу же оплатили работу. 10 баллов.
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