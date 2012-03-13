Доверстать шаблон

Нужно доверстать .psd макет.

Этой вёрсткой уже занимался мой знакомый, он почти сделал, но сейчас у него нет времени, а нужно побыстее закончить.

Вот что он сделал:

http://leostart.com/test/index.html

http://leostart.com/test/index2.html

Вот найденые мной проблемы:

1. Цвет фона разный, в .psd он идёт градиентом и затёмняется ближе к краям

2. Шрифт выглядит совсем по другому, в .psd темнее, меньше и как-то замыленней чтоли.

3. Чуть опустить "Новости", чтобы они были на одном уровне с "Наши преимущества"

4. Под логотипом надпись "поднимаем в ТОП ...." должна выделяться как обычный текст.

5. В блоке новости, каждая новость должны быть чуть дальше друг от друга, как в оригинале.

6. В index2.html съехала кнопка “отправить”

В приложении скрины дизайна.