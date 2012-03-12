Вестка и натяжка на modX

Необходимо сверстать шаблон для joomla 2.5, две страницы. Требования к верстке: блочная верстка, основной контент в коде должен быть выше навигации. (нужен надежный, ответственный человек для сотрудничества по верстке в дальнейшем.) К сообщению прикладываю файлы в формате ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать 1 главную, 3 внутренних страницы и натянуть на ModX.
Пример страницы: http://clip2net.com/s/1GMyP
Все вопросы и предложения (цена, срок) только в проект.
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