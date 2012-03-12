Вестка и натяжка на modX

HTML-версткаЗакрыт8 заявок161 просмотр
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Необходимо сверстать 1 главную, 3 внутренних страницы и натянуть на ModX.

Пример страницы: http://clip2net.com/s/1GMyP

Все вопросы и предложения (цена, срок) только в проект.

MODX
12 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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