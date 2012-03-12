Попровить шаблон и CSS, добавить формы.

HTML-версткаЗакрыт3 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт у которого необходимо изменить шаблон, добавить формы, виды новых страниц.

Более-менее ТЗ описано в прикрепленном файле.

На выходе должны быть готовые html страницы для передачи их программисту.

В заявке прошу указывать цену за всю работу.

CSS
12 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Адаптировать + воткнуть на хост

    Есть шаблон с сайта themeforest.net - psd+html версия. Необходимо адаптировать под нужды заказчика, переделать под WordPress и воткнуть на хост (jino.ru). Очень подробное ТЗ гарантирую, точно знаю что нужно. Срок: не более 96 часов с момента принятия ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доверстать шаблон

    Нужно доверстать .psd макет. Этой вёрсткой уже занимался мой знакомый, он почти сделал, но сейчас у него нет времени, а нужно побыстее закончить. Вот что он сделал: http://leostart.com/test/index.html http://leostart.com/test/index2.html Вот найденые мной проблемы: 1. Цвет фона разный, в .psd он идёт ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Вестка и натяжка на modX

    Необходимо сверстать 1 главную, 3 внутренних страницы и натянуть на ModX. Пример страницы: http://clip2net.com/s/1GMyP Все вопросы и предложения (цена, срок) только в проект.

    MODX
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона для joomla

    Необходимо сверстать шаблон для joomla 2.5, две страницы. Требования к верстке: блочная верстка, основной контент в коде должен быть выше навигации. (нужен надежный, ответственный человек для сотрудничества по верстке в дальнейшем.) К сообщению прикладываю файлы в формате ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Устранение проблемы, связанной с атрибутом "name"

    1) на странице http://goo.gl/LqmYL есть тестовый атрибут "name" в коде Услуги 2) при открытие страницы без атрибута "name" в ссылке http://goo.gl/LqmYL все нормально отображается (смотрите файл 1.jpg) 3) при открытие страницы с помощью атрибута "name" в ссылке ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка срочная

    http://narod.ru/disk/43412659001.6d3c3d761b2cd2e7fed801e130171442/kupon.zip.html Новичков не беспокоить. Требуются профссионалы. Сроки очень срочные. Главную хотелось бы уже сегодня увидеть. Оплата достойная

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать готовый дизайн и поставить на сайт

    Есть интернет-магазин на базе CS-Cart, для него разрабатывается дизайн. Необходимо будет его сверстать и поставить на сайт. Желательно чтоб человек был знаком с этим движком и его особенностями. Пишите сюда сроки, стоимость.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад